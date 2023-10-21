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Red Wings начнет выполнять рейсы в Батуми

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:13

С 3 ноября Red Wings запустит прямые рейсы в Батуми. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на авиакомпанию.

Полеты будут выполняться из аэропорта «Домодедово» три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. В Red Wings также рассказали об увеличении частоты полетов по маршруту Москва — Кутаиси с трех до пяти рейсов в неделю.

Авиакомпания уточняет, что рейсы обслуживаются российскими самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Стоимость билетов составит от 11 800 руб., добавили в компании.

В мае 2023 года Россия и Грузия возобновили полеты между странами, остановленные еще в 2019 году. Такое решение поддержал глава правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Тогда идею возобновления полетов раскритиковала президент страны Саломе Зурабишвили. Одновременно она потребовала ужесточить условия пребывания россиян в Грузии.

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Red WingsАэропорт Домодедово
люди
Ираклий КобахидзеСаломе Зурабишвили
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