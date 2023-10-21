Red Wings начнет выполнять рейсы в Батуми

Полеты будут выполняться из аэропорта «Домодедово» три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. В Red Wings также рассказали об увеличении частоты полетов по маршруту Москва — Кутаиси с трех до пяти рейсов в неделю.
Авиакомпания уточняет, что рейсы обслуживаются российскими самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Стоимость билетов составит от 11 800 руб., добавили в компании.
В мае 2023 года Россия и Грузия возобновили полеты между странами, остановленные еще в 2019 году. Такое решение поддержал глава правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
Тогда идею возобновления полетов раскритиковала президент страны Саломе Зурабишвили. Одновременно она потребовала ужесточить условия пребывания россиян в Грузии.