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Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с Россией и потребовала ужесточить условия пребывания россиян в стране. Заявление появилось на сайте грузинского лидера.

«Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, будто бы это послужит облегчению проблем проживающих в России грузин», — заявила она.

Зурабишвили заявила о необходимости серьезно изучить вопрос притока в страну россиян, чтобы граждане Грузии почувствовали защиту и внимание к их национальным интересами и безопасности. «Нужны нормативные акты — о правах на работу, о регистрации бизнеса, о приобретении собственности или об открытии русскоязычных школ», — добавила она.

Также Зурабишвили раскритиковала правительство и правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» за неопределенную позицию по Украине, в то время как «страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность».

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что прямое авиасообщение между РФ и Грузией скоро будет возобновлено. Перед этим он сказал, что «у нас контакты с людьми из Грузии развиваются» и в прошлом году ВВП республики «вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ».

19 января глава партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что возобновление прямого авиасообщения между странами облегчит положение граждан Грузии.

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию в июне 2019 года.

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