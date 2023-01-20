Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что прямое авиасообщение между РФ и Грузией скоро будет возобновлено. Перед этим он сказал, что «у нас контакты с людьми из Грузии развиваются» и в прошлом году ВВП республики «вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ».