Ghibli выпустила коллекцию плюшевых сумок по мотивам мультфильма «Мой сосед Тоторо»

Студия Ghibli выпустила новую коллекцию плюшевых и вельветовых сумок по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки.
На большой сумке Totoro Fluffy Tote изображены лицо и живот Тоторо, а привычный серо-голубой оттенок гиганта заменен на нежно-коричневый. На нее можно прикрепить монетницу-брелок Totoro Osanpo, в которую поместятся любые мелкие предметы, например конфеты, блеск для губ, капли для глаз или монеты.
Еще в коллекцию вошла маленькая сумочка Totoro Otegami, выполненная в виде конверта с треугольным клапаном на задней стороне. В нем можно хранить косметику, канцелярские принадлежности и другие мелкие предметы.
«Мой сосед Тоторо» рассказывает историю сестер Мэй и Сацуки, которые переезжают в старый дом и обнаруживают в лесу неподалеку волшебный мир, полный невиданных существ. Там они встречают хранителя леса Тоторо, который, как и другие сказочные создания, невидим для взрослых.
7 декабря в российский прокат выйдет новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Картина расскажет о парне по имени Махито. Его мать погибает во время взрывов в Токио, и отец увозит мальчика в сельскую местность. Там он встречает говорящую цаплю, и та обещает ему встречу с матерью, если они отправятся в заброшенный особняк.
В середине сентября «Афиша Daily» выпустила, кажется, первую рецензию на «Мальчика и птицу» на русском языке. Сергей Степанов рассказал, почему поклонники Миядзаки от картины останутся в восторге, а ее оригинальное название заслуживает более точного перевода на русский.