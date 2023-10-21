Ghibli выпустила коллекцию плюшевых сумок по мотивам мультфильма «Мой сосед Тоторо»

7 декабря в российский прокат выйдет новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Картина расскажет о парне по имени Махито. Его мать погибает во время взрывов в Токио, и отец увозит мальчика в сельскую местность. Там он встречает говорящую цаплю, и та обещает ему встречу с матерью, если они отправятся в заброшенный особняк.