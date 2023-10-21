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ЦБ выпустил памятные монеты. Они посвящены мультфильму «Аленький цветочек»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:07

Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму «Аленький цветочек». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монеты вошли в серию «Российская (советская) мультипликация». В коллекции — серебряная монета номиналом 3 рубля, а также две 25-рублевые монеты из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Их тираж составил 7000, 850 тыс. и 159 тыс. штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — подчеркивает Центробанк.

Мультфильм «Аленький цветочек» был снят в 1952 году режиссером Львом Атамановым по одноименной сказке Сергея Аксакова. Над образами героев работал художник Леонид Шварцман.

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Лев АтамановСергей АксаковЛеонид Шварцман
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