ЦБ выпустил памятные монеты. Они посвящены мультфильму «Аленький цветочек»

Монеты вошли в серию «Российская (советская) мультипликация». В коллекции — серебряная монета номиналом 3 рубля, а также две 25-рублевые монеты из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Их тираж составил 7000, 850 тыс. и 159 тыс. штук.