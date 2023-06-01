ЦБ выпустил коллекцию монет со смешариками

Монеты вошли в серию «Российская (советская) мультипликация». В коллекции — две 25-рублевые монеты из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Их тираж составил 850 тыс. и 150 тыс. штук. Центробанк также представил монету с Крошем и Ежиком номиналом три рубля и тиражом 7000 штук.