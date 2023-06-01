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ЦБ выпустил коллекцию монет со смешариками

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:06

Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные мультсериалу «Смешарики». Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Монеты вошли в серию «Российская (советская) мультипликация». В коллекции — две 25-рублевые монеты из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Их тираж составил 850 тыс. и 150 тыс. штук. Центробанк также представил монету с Крошем и Ежиком номиналом три рубля и тиражом 7000 штук.

Выпуск монет приурочен к выходу первой серии «Смешариков», релиз которой состоялся в 2003 году. С того момента на экраны вышли семь сезонов о жителях Ромашковой долины.

Ранее Дептранс выпустил несколько карт «Тройка» со смешариками ко Дню защиты детей. Приобрести карты можно в кассах на станциях Кольцевой линии метро.

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