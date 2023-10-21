Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с убийством сына Артема

На допросе он признался, что совершил убийство на фоне давнего семейного конфликта. По его словам, после ссоры с бабушкой он дождался, когда она уснет, и убил ее. После этого Микоян позвонил брату, чтобы тот приехал. Тогда он убил и Артема, а затем позвонил в полицию.