Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с убийством сына Артема

Американский актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования основателю рок-групп «Цветы» и «Парк Горького» Стасу Намину в связи с гибелью сына Артема Микояна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музыканта.
В заявлении говорится, что слова соболезнования прислали из‑за рубежа и другие знаменитости, в том числе и кинорежиссер-документалист Джим Браун. Пресс-служба подчеркивает, что Микоян работал с многими кинодеятелями Голливуда.
Он закончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете, проходил практику в компании «Требеко» у Де Ниро. Еще Микоян занимался живописью и участвовал в крупных выставках в России и за рубежом.
19 октября в подмосковной деревне Крюково обнаружили убитыми 35-летнего сына Намина Артема Микояна и тещу — 85-летнюю Полину Ткаченко. По подозрению в убийстве задержали сына бывшей жены музыканта Романа Микояна.
На допросе он признался, что совершил убийство на фоне давнего семейного конфликта. По его словам, после ссоры с бабушкой он дождался, когда она уснет, и убил ее. После этого Микоян позвонил брату, чтобы тот приехал. Тогда он убил и Артема, а затем позвонил в полицию.
Истринский городской суд арестовал Микояна до 18 декабря. Заседание прошло в закрытом режиме.