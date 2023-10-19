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В Подмосковье убиты теща и сын Стаса Намина

Виктория Шанина
Сегодня в 09:57

В подмосковной деревне Крюково в частном доме обнаружили убитыми пенсионерку и ее 30-летнего внука. Об этом сообщает управление СК по Московской области в своем телеграм-канале.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах заявляет, что погибшие — родственники музыканта Стаса Намина, основателя рок-групп «Цветы» и «Парк Горького». Телеграм-канал Mash пишет, что это теща и сын музыканта, 85-летняя Полина Ткаченко и 35-летний Артем Микоян.

Погибших обнаружили с колото-резаными ранами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК (убийство двух или более лиц).

Подозреваемый уже задержан — им оказался родственник убитых (по данным Mash, сводный брат Артема Микояна и приемный сын Стаса Намина — Роман Микоян). Следователи и криминалисты изъяли и изучают нож, молоток, предметы одежды. Мотивы пока не установлены.

Телеграм-канал «112» утверждает, что причиной убийства могли стать споры из‑за продажи дома. Источник Shot сообщает, что на допросе Роман Микоян признался, что якобы напал на бабушку и младшего брата, когда те стали просить его «перестать употреблять наркотики и тусоваться».

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Стас НаминАртем Микоян
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