В Подмосковье убиты теща и сын Стаса Намина

Телеграм-канал «112» утверждает, что причиной убийства могли стать споры из‑за продажи дома. Источник Shot сообщает, что на допросе Роман Микоян признался, что якобы напал на бабушку и младшего брата, когда те стали просить его «перестать употреблять наркотики и тусоваться».