Минюст признал иноагентом главреда «Довода»* Илью Косыгина

Косыгин, по мнению Минюста, «распространял материалы иноагентов» и «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике». Ведомство подчеркивает, что он также является главредом издания, включенного в реестр иноагентов, и проживает за пределами России.