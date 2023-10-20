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Минюст признал иноагентом главреда «Довода»* Илью Косыгина

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:14

Минюст признал иноагентом главного редактора владимирского издания «Довод»* Илью Косыгина. Об этом говорится на сайте ведомства.

В реестр также внесли экс-замминистра иностранных дел России Георгия Кунадзе и краснодарского социолога Михаила Савву.

Косыгин, по мнению Минюста, «распространял материалы иноагентов» и «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике». Ведомство подчеркивает, что он также является главредом издания, включенного в реестр иноагентов, и проживает за пределами России.

Кунадзе, как уточняет министерство, распространял недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, а еще принимал участие в качестве респондента на площадках, «предоставляемых иностранными структурами».

По данным Минюста, Савва принимал участие в создании материалов иноагентов и давал интервью на иностранных площадках. Также, по мнению ведомства, он выступает против спецоперации и является членом Экспертного совета украинской организации.

* Издание «Довод» внесено Минюстом в реестр иноагентов.

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