Минюст признал иноагентом бывшего вице-президента «Газпромбанка» Волобуева

В российский список иностранных агентов добавили еще 12 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ.
Реестр иноагентов пополнили:
- бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев
- блогер и активист Андрей Рудой
- Андрей Сидельников (лондонский активист, соратник Ильи Пономарева)
- основательница фонда «Русь сидящая» Ольга Романова
- кубанский активист Виталий Вотановский
- вологодский политик Евгений Доможиров
- журналист Сергей Ковальченко
- активист Анвар Курманкаев
- журналист Айдер Муждабаев
- журналистка Елена Малаховская
- Д.Б. Рудакова
- независимый экономист Владислав Жуковский
Все они, по данным Минюста, тем или иным образом выступали против действующей российской власти или Вооруженных сил РФ. И все они, за исключением Вотановского, Жуковского и Муждабаева, проживают не в России, отмечает ведомство.
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