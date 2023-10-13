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Минюст признал иноагентом бывшего вице-президента «Газпромбанка» Волобуева

Виктория Шанина
Сегодня в 21:15

В российский список иностранных агентов добавили еще 12 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ.

Реестр иноагентов пополнили:

  • бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев
  • блогер и активист Андрей Рудой
  • Андрей Сидельников (лондонский активист, соратник Ильи Пономарева)
  • основательница фонда «Русь сидящая» Ольга Романова
  • кубанский активист Виталий Вотановский
  • вологодский политик Евгений Доможиров
  • журналист Сергей Ковальченко
  • активист Анвар Курманкаев
  • журналист Айдер Муждабаев
  • журналистка Елена Малаховская
  • Д.Б. Рудакова
  • независимый экономист Владислав Жуковский

Все они, по данным Минюста, тем или иным образом выступали против действующей российской власти или Вооруженных сил РФ. И все они, за исключением Вотановского, Жуковского и Муждабаева, проживают не в России, отмечает ведомство.

Новость дополняется.

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ГазпромбанкМинюст России
люди
Игорь ВолобуевАндрей РудойАндрей СидельниковИлья ПономаревОльга РомановаЕвгений ДоможировСергей КовальченкоАйдер МуждабаевВладислав Жуковский
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