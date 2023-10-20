В сети появился локализованный постер «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки

Кинопрокатчик «Русский Репортаж» поделился официальным постером анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» на русском языке. Премьера в отечественных кинотеатрах запланирована на 7 декабря.
Картина расскажет о парне по имени Махито. Его мать погибает во время взрывов в Токио, и отец увозит мальчика в сельскую местность. Там он встречает говорящую цаплю, и та обещает ему встречу с матерью, если они отправятся в заброшенный особняк.
На постере изображены Махина, цапля и дедушку, который правит миром как могущественный волшебник и на протяжении всего пути дает мальчику советы о том, как поддерживать равновесие в мире.
Первые показы аниме уже прошли в Японии, и фильм мастера японской анимации получил хвалебные отзывы. Рейтинг зрителей на Rotten Tomatoes сейчас составляет 90% — по этому показателю он находится на восьмом месте в фильмографии режиссера, между «Навсикаей из Долины ветров» и «Ведьминой службой доставки». На IMDb оценка пользователей ниже — 7,6 балла из 10.
В середине сентября «Афиша Daily» выпустила, кажется, первую рецензию на «Мальчика и птицу» на русском языке. Сергей Степанов рассказал, почему поклонники Миядзаки от картины останутся в восторге, а его оригинальное название заслуживает более точного перевода на русский.