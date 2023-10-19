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Число дальневосточных леопардов увеличилось в пять раз

Семён Гудошников
Сегодня в 18:58

Число дальневосточных леопардов в дикой природе выросло в пять раз. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

«В дикой природе оставалось 35 особей дальневосточного леопарда. Сейчас их уже 150 особей», — сказал он во время Детского экологического форума, который проходит в Челябинске.

Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Хищники обитают только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая. В начале 2000-х годов в мире обитало не более 30 особей вида.

В феврале этого года хранителем одного из дальневосточных леопардов стал папа римский Франциск. Понтифик назвал его в честь Мартина Фьеро — персонажа из аргентинской поэмы Хосе Эрнандеса.

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Сергей ИвановФРАНЦИСКХосе Эрнандес
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