Режиссером нового фильма про Джеймса Бонда может стать Мэттью Вон

Британский режиссер Мэттью Вон, снявший фильмы «Звездная пыль» и «Kingsman: Секретная служба», может стать постановщиком новой картины про Джеймса Бонда. Об этом пишет World of Reel со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана.
По слухам, продюсер многих частей бондианы Барбара Брокколи уже обсуждала с Воном возможные съемки предстоящего фильма. Рихтман же говорит, что руководство франшизы считает его лучшим кандидатом на кресло режиссера.
Как отмечает издание, Брокколи играет не последнюю роль в выборе режиссера для новых картин бондианы. Одним из предполагаемых постановщиков, по слухам, мог оказаться Кристофер Нолан, но у него могли возникнуть творческие разногласия с продюсером.
«[Брокколи], как правило, берет контроль в свои руки, когда дело доходит до творческого видения фильмов о Бонде, над которыми она работает. А Нолан хочет полной творческой свободы, о чем он заявлял публично», — пишет World of Reel.
Режиссером последней на данный момент части бондианы, которая вышла под названием «Не время умирать», выступил Кэри Дзедзи Фукунага («Настоящий детектив»). Фильм с Дэниелом Крейгом в главной роли и саундтреком от Билли Айлиш дебютировал в кинотеатрах в октябре 2021 года.