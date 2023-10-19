Число погибших в Израиле россиян выросло до 19

Все погибшие имели также гражданство Израиля, уточнила пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова. «Прилагаем максимум усилий для установления местонахождения пропавших граждан», — добавила она.
14 октября сообщалось о 16 граждан РФ, которые погибли в Израиле после атаки ХАМАС. В российском посольстве уточняли, что один россиянин может находиться в секторе Газа в заложниках у группировки.
Российское посольство призывало россиян покинуть Израиль. Дипломаты продолжают отслеживать ситуацию с вылетами из Международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона — актуальную информацию можно узнать на горячих линиях авиаперевозчиков, сайте Росавиации, МИД РФ и посольства в Израиле.