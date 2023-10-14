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После атаки ХАМАС на Израиль погибли 16 россиян, один в заложниках

Максим Саблин
Сегодня в 15:32

В Израиле после атаки ХАМАС погибли как минимум 16 граждан России. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Израиле.

По предварительной информации, один россиянин находится в секторе Газа в заложниках у группировки. Еще восемь россиян числятся в списках пропавших без вести, указано в сообщении.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), палестинские боевики удерживают в плену более 120 мирных жителей.

10 октября член руководства ХАМАС рассказал журналистам, что среди пленных есть десятки лиц со вторым гражданством, включая российское и китайское. Точных данных по россиянам или пленным с другими паспортами он не привел.

Тогда же представитель движения заявил, что боевики контактируют с российскими властями по теме заложников.

13 октября посольство России в Израиле рекомендовало россиянам покинуть страну. «Обращаем также внимание на то, что на сегодняшний день остается возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться», — говорилось в его сообщении.

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ХамасЦАХАЛ
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