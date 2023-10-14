После атаки ХАМАС на Израиль погибли 16 россиян, один в заложниках

13 октября посольство России в Израиле рекомендовало россиянам покинуть страну. «Обращаем также внимание на то, что на сегодняшний день остается возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться», — говорилось в его сообщении.