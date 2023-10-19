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Премию Сахарова присудили погибшей Махсе Амини и иранскому женскому движению

Семён Гудошников
Сегодня в 14:55

Европарламент присудил Премию Сахарова погибшей год назад после задержания в Тегеране Махсе Амини и иранскому протестному движению «Женщина, жизнь, свобода». Об этом говорится на сайте законодательного органа ЕС.

«16 сентября мы отметили год со дня убийства Джины Махсы Амини в Иране. Европейский парламент с гордостью поддерживает храбрых людей, которые продолжают бороться за равенство, достоинство и свободу в Иране. Мы поддерживаем тех, кто, даже находясь в тюрьме, продолжает защищать женщин, жизнь и свободу. Выбрав их лауреатами Премии Сахарова за свободу мысли 2023 года, Палата помнит об их борьбе и продолжает чтить всех тех, кто заплатил высшую цену за свободу», — отметила президент Европарламента Роберта Метсола.

Церемония вручения премии состоится 13 декабря на сессии Европейского парламента.

Джина Махса Амини — 22-летняя иранская курдка — была арестована в сентябре 2022 года по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Когда она была под стражей, ее жестоко избили правоохранители. В результате девушка скончалась. Ее смерть вызвала массовые протесты против обязательного ношения хиджаба и других дискриминационных законов.

Иранское правозащитное движение в этом году оказалось в центре внимания и Нобелевского комитета. Нобелевскую премию мира получила правозащитница Наргес Мохаммади за борьбу против угнетения женщин в Иране и за права и свободы для всех.

В 2022 году Премию Сахарова дали «храброму народу Украины, который представлен его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом».

Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова учреждена Европарламентом в 1988 году. Она ежегодно присуждается тем, кто внес «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару». В разные годы лауреатами премии становились президент ЮАР Нельсон Мандела, глава ООН Кофи Аннан, советские и российские правозащитники Анатолий Марченко, Сергей Ковалев и Людмила Алексеева, украинский режиссер Олег Сенцов, российскй оппозиционер Алексей Навальный.

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Андрей СахаровАлексей НавальныйНельсон МанделаКофи АннанАнатолий МарченкоСергей КовалевЛюдмила АлексееваОлег Сенцов
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