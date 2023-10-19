Премию Сахарова присудили погибшей Махсе Амини и иранскому женскому движению

«16 сентября мы отметили год со дня убийства Джины Махсы Амини в Иране. Европейский парламент с гордостью поддерживает храбрых людей, которые продолжают бороться за равенство, достоинство и свободу в Иране. Мы поддерживаем тех, кто, даже находясь в тюрьме, продолжает защищать женщин, жизнь и свободу. Выбрав их лауреатами Премии Сахарова за свободу мысли 2023 года, Палата помнит об их борьбе и продолжает чтить всех тех, кто заплатил высшую цену за свободу», — отметила президент Европарламента Роберта Метсола.