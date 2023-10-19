Премию Сахарова присудили погибшей Махсе Амини и иранскому женскому движению

Европарламент присудил Премию Сахарова погибшей год назад после задержания в Тегеране Махсе Амини и иранскому протестному движению «Женщина, жизнь, свобода». Об этом говорится на сайте законодательного органа ЕС.
«16 сентября мы отметили год со дня убийства Джины Махсы Амини в Иране. Европейский парламент с гордостью поддерживает храбрых людей, которые продолжают бороться за равенство, достоинство и свободу в Иране. Мы поддерживаем тех, кто, даже находясь в тюрьме, продолжает защищать женщин, жизнь и свободу. Выбрав их лауреатами Премии Сахарова за свободу мысли 2023 года, Палата помнит об их борьбе и продолжает чтить всех тех, кто заплатил высшую цену за свободу», — отметила президент Европарламента Роберта Метсола.
Церемония вручения премии состоится 13 декабря на сессии Европейского парламента.
Джина Махса Амини — 22-летняя иранская курдка — была арестована в сентябре 2022 года по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Когда она была под стражей, ее жестоко избили правоохранители. В результате девушка скончалась. Ее смерть вызвала массовые протесты против обязательного ношения хиджаба и других дискриминационных законов.
Иранское правозащитное движение в этом году оказалось в центре внимания и Нобелевского комитета. Нобелевскую премию мира получила правозащитница Наргес Мохаммади за борьбу против угнетения женщин в Иране и за права и свободы для всех.
Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова учреждена Европарламентом в 1988 году. Она ежегодно присуждается тем, кто внес «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару». В разные годы лауреатами премии становились президент ЮАР Нельсон Мандела, глава ООН Кофи Аннан, советские и российские правозащитники Анатолий Марченко, Сергей Ковалев и Людмила Алексеева, украинский режиссер Олег Сенцов, российскй оппозиционер Алексей Навальный.