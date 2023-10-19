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«Я утратил свою приватность»: Брайан Кокс недоволен свалившейся славой после «Наследников»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

Брайан Кокс недоволен славой, которая свалилась на него после выхода сериала «Наследники». Актер в интервью The Guardian признался, что «утратил свою приватность» и только потом понял ее важность.

«Я никогда не испытывал ничего подобного. Вы просите об успехе в своей работе, и вы его получаете, а потом вам приходится сталкиваться с последствиями. Я всегда ценил свою частную жизнь, но с этим покончено. Мне очень повезло, что она так долго была у меня», — сказал Кокс.

Актер в своей карьере снялся в 240 работах. Ему предлагали роли короля Роберта Баратеона в «Игре престолов» и губернатора Суонна, отца Элизабет в «Пиратах Карибского моря», но он отказался. В первом случае Коксу не понравилась сумма, которую ему предлагали, и ранняя смерть его персонажа. А роль в фильме, которая по итогу досталась Джонатану Прайсу, ему показалась неблагодарной.

Недавно The Hollywood Reporter включил «Наследников» в список 50 лучших сериалов XXI века. В мае HBO показал финальную серию четвертого сезона «Наследников», на которую «Афиша Daily» делала рецензию со спойлерами.

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Брайан КоксДжонатан Прайс
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