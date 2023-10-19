«Я утратил свою приватность»: Брайан Кокс недоволен свалившейся славой после «Наследников»

«Я никогда не испытывал ничего подобного. Вы просите об успехе в своей работе, и вы его получаете, а потом вам приходится сталкиваться с последствиями. Я всегда ценил свою частную жизнь, но с этим покончено. Мне очень повезло, что она так долго была у меня», — сказал Кокс.