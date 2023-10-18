Шер пообещала уехать из США, если Дональд Трамп станет президентом

Певица Шер рассказала в интервью The Guardian, что покинет США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в следующем году.
«В прошлый раз у меня чуть не началась язва. Если он будет избран вновь, кто знает, что произойдет? В этот раз я уеду из страны», — сказала она.
Шер не первый раз отрицательно высказывается в отношении бывшего президента. В 2018 году на «Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом» ей предложили сказать что‑то хорошее о Трампе или съесть коровий язык. «В нем нет ничего хорошего», — сказала тогда певица, после чего откусила язык.
В декабре 2020 года Шер заявила, что за время своего правления Трамп превратил культуру в США в «токсичную». «Люди, которые раньше просто не соглашались друг с другом, теперь стали врагами. Мне даже не хочется называть его президентом, потому что он только и делает, что смотрит телевизор», — подчеркивала певица.
На предыдущих выборах в США Шер активно поддерживала предвыборную кампанию Джо Байдена. Она даже записала песню «Happiness Is Just a Thing Called Joe» для его успешной заявки в Белый дом.