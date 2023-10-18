Шер пообещала уехать из США, если Дональд Трамп станет президентом

В декабре 2020 года Шер заявила, что за время своего правления Трамп превратил культуру в США в «токсичную». «Люди, которые раньше просто не соглашались друг с другом, теперь стали врагами. Мне даже не хочется называть его президентом, потому что он только и делает, что смотрит телевизор», — подчеркивала певица.