Пэрис Хилтон выпустит первый за 17 лет альбом. Его спродюсирует Сиа

Пэрис Хилтон известна как наследница состояния отеля Hilton. Ее звездная карьера началась с моделинга, однако вскоре она ушла на телевидение и снялась в популярном реалити-сериале «Простая жизнь» вместе с Николь Ричи, шоу продержалось в эфире пять сезонов. Еще она снималась в кино, в «Доме восковых фигур» и «Рипо! Генетическая опера». В 2006 году селебрити также выпустила альбом «Paris» и опубликовала книгу «Исповедь наследницы».