Пэрис Хилтон выпустит первый за 17 лет альбом. Его спродюсирует Сиа

Пэрис Хилтон собирается выпустить новый альбом. Об этом певица и телеведущая рассказала на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном».
По ее словам, пластинку спродюсирует Сиа. В настоящее время название релиза и примерная дата выхода не уточняются.
Хилтон также рассказала, что в конце этой недели представит песню «Lighter», которую она создала совместно со Стивом Аоки. Говоря о работе с американским диджеем, она добавила: «Он такой классный. Мы дружим уже двадцать лет. Я его очень люблю».
Грядущий альбом станет продолжением дебютной пластинки Хилтон «Paris» 2006 года. В него вошел хитовый сингл «Stars Are Blind», для которого в начале этого года она выпустила новую версию, названную «Stars Are Blind (Paris’ Version)». Кроме того, в июне свет увидел ремикс, в котором приняла участие Ким Петрас.
Ранее стало известно, что A24 приобрела права на экранизацию мемуаров Пэрис Хилтон. Исполнительными продюсерами проекта станут актрисы Эль и Дакота Фэннинг.
Пэрис Хилтон известна как наследница состояния отеля Hilton. Ее звездная карьера началась с моделинга, однако вскоре она ушла на телевидение и снялась в популярном реалити-сериале «Простая жизнь» вместе с Николь Ричи, шоу продержалось в эфире пять сезонов. Еще она снималась в кино, в «Доме восковых фигур» и «Рипо! Генетическая опера». В 2006 году селебрити также выпустила альбом «Paris» и опубликовала книгу «Исповедь наследницы».