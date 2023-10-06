А24 снимет сериал по мемуарам Пэрис Хилтон

Компания A24 приобрела права на экранизацию мемуаров Пэрис Хилтон, узнало издание Variety. Студия снимет сериал по их мотивам.
По словам источника журнала, кинопродюсерам пришлось заплатить за них шестизначную сумму. На данный момент известно, что исполнительными продюсерами проекта станут актрисы Эль и Дакота Фэннинг, в деле участвует их студия Lewellen Pictures. Кроме этого, сама Пэрис Хилтон также примет участие как продюсер.
Также, по информации инсайдеров, над многосерийным фильмом будут работать продюсеры Дэвид Бернад («Белый лотос»), Бриттани Кахан («Великая») и Брюс Герш («Дом»). Актерский состав, сценаристы или режиссер пока неизвестны.
Пэрис Хилтон известна как наследница состояния отеля Hilton. Ее звездная карьера началась с моделинга, однако вскоре она ушла на телевидение и снялась в популярном реалити-сериале «Простая жизнь» вместе с Николь Ричи, шоу продержалось в эфире 5 сезонов. Еще она снималась в кино в «Доме восковых фигур» и «Генетической опере». В 2006 году селебрити также выпустила альбом «Paris» и опубликовала книгу «Исповедь наследницы».
Сестры Фэннинг создали компанию Lewellen Pictures в 2020 году. Среди их проектов есть сериал Hulu «Великая» и «Девушка из Плейнвилля», в обоих снялась Эль. В настоящее время они также работают над сериалом «Mastermind» для Hulu и имеют проекты на различных стадиях разработки для платформ Amazon, A24 и Hulu.