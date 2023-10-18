Володин предложил в школах готовить мальчиков к семье, иначе они не хотят детей и заводят кошечек

«А когда им уже сорок лет, они семью не заведут, обязательства не возьмут. Они боятся этого! Поэтому именно комитет по вопросам семьи должен заняться решением этих вопросов. Семьи! Потому что семья — это папа, мама и дети. А когда мы говорим „по вопросам женщин“ — а где у вас тогда мужчины?» — добавил депутат, имея в виду название комитета парламента по вопросам семьи, женщин и детей.