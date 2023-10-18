Володин предложил в школах готовить мальчиков к семье, иначе они не хотят детей и заводят кошечек

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил воспитывать в мальчиках готовность к отцовству и семье, сообщает «Российская газета». По его мнению, без этого уже повзрослевшие мужчины не хотят заводить детей и живут с кошками.
Такую мысль он высказал во время доклада на пленарном заседании вице-премьера Татьяны Голиковой. Та рассказала о положении семей с детьми. По ее словам, в настоящее время российские школы испытывают нехватку учителей в 11 тысяч человек, несмотря на усилия правительства России.
«Без мужчины нет семьи. Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и к женщине. Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью, заводят кошечек и живут», — отметил спикер.
«А когда им уже сорок лет, они семью не заведут, обязательства не возьмут. Они боятся этого! Поэтому именно комитет по вопросам семьи должен заняться решением этих вопросов. Семьи! Потому что семья — это папа, мама и дети. А когда мы говорим „по вопросам женщин“ — а где у вас тогда мужчины?» — добавил депутат, имея в виду название комитета парламента по вопросам семьи, женщин и детей.
На прошлой неделе резонансным стало другое высказывание Вячеслава Володина. Он заявил, что уехавшим из РФ гражданам, критиковавшим Россию, не стоит возвращаться в страну.
«Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не ждут», — считает председатель Госдумы.
«И не только. Если он приедет сюда — Магадан ему обеспечен», — добавил он.