Спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что уехавшим из РФ гражданам, критиковавшим Россию, не стоит возвращаться в страну, ведь здесь им «обеспечат Магадан». Эти слова он произнес на заседании нижней палаты парламента, цитаты приводит РБК.
«Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не ждут», — считает председатель Госдумы.
«И не только. Если он приедет сюда — Магадан ему обеспечен», — добавил он.
«Нам они не нужны, они должны это понимать, и мы со своей стороны должны сделать все необходимое, чтобы таких не оказалось, пускай там сидят», — повторил депутат. По его мнению, таким гражданам нужно «надеть форму и защитить ту страну, которую они выбрали для себя родиной».
«Мы с вами должны быть честны перед теми ребятами, которые воюют, погибают за свою страну, за безопасность наших граждан», — подчеркнул Володин.
9 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил другую позицию по теме релокантов. Отвечая на вопрос журналистов, угрожает ли им преследование в России, он сказал: «Послушайте, граждане Российской Федерации живут во многих странах мира, и Российская Федерация — это их родина. Как родина может угрожать?»
В июне этого года Володин также призывал россиян возвращаться в страну, пока у них есть возможность. Он предупреждал, что у уехавших сограждан могут появиться проблемы из‑за «истерии, которая нагнетается в Западной Европе».