«Нам они не нужны, они должны это понимать, и мы со своей стороны должны сделать все необходимое, чтобы таких не оказалось, пускай там сидят», — повторил депутат. По его мнению, таким гражданам нужно «надеть форму и защитить ту страну, которую они выбрали для себя родиной».