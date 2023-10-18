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Хоакин Феникс отправляется в Египетский поход в новом трейлере «Наполеона» Ридли Скотта

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:59

Apple TV+ опубликовал новый трейлер фильма «Наполеон». Его премьера состоится 22 ноября в кинотеатрах, чуть позже он выйдет на стриминге.

В ролике показано, каким самоотверженным и хитрым был Наполеон Бонапарт во время службы своей стране. Вдохновленный Александром Македонским и Юлием Цезарем, он в одиночку обеспечивает себе место императора во время потрясений Французской революции.

В трейлере также показаны Египетский поход, полыхающая Москва, масштабные батальные сцены, шикарный бал и романтические отношения между Бонапартом и его женой императрицей Жозефиной. Сопровождает эти кадры замедленная версия песни Black Sabbath «War Pigs».

Наполеона сыграл Хоакин Феникс, а его жену Жозефину Богарне — звезда «Короны» Ванесса Кирби. В ленте также снялись Бен Майлс, Людивин Санье, Тахар Рахим, Иэн МакНис, Юссеф Керкур, Кэтрин Уокер, Мэттью Нидем и другие.

В качестве режиссера выступил Ридли Скотт. Постановщик и Феникс уже работали вместе — более двадцати лет назад над фильмом «Гладиатор». Тогда актеру довелось воплотить на экране образ римского императора Коммода. За эту роль он был номинирован на премию Американской киноакадемии.

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Хоакин ФениксСкотт РидлиАлександр МакедонскийЖозефина БогарнеВанесса КирбиБен МайлсИэн МакнисКэтрин Уокер
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