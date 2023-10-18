Госдуме предложили запретить вегетарианство и сыроедение для детей

Волынец пишет, что ограничения в питании способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей. Она отмечает, что у детей-вегетарианцев часто наблюдается дефицит витаминов В12 и D, которые участвуют в формировании и обеспечении нормальной работы опорно-двигательного аппарата, а также железа, цинка, кальция, йода, белка.