Госдуме предложили запретить вегетарианство и сыроедение для детей

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить вегетарианство и сыроедение несовершеннолетним, сообщает RT. Письмо об этом направлено главе комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву.
Волынец пишет, что ограничения в питании способны привести к тяжелым заболеваниям и смерти детей. Она отмечает, что у детей-вегетарианцев часто наблюдается дефицит витаминов В12 и D, которые участвуют в формировании и обеспечении нормальной работы опорно-двигательного аппарата, а также железа, цинка, кальция, йода, белка.
В законодательстве нет положений, которые грозили бы наказанием родителям, принуждающим детей к вегетарианству и сыроедению без медицинской необходимости, подчеркнула Волынец.
13 октября в Красноярске умерла двухлетняя дочь супругов-сыроедов. Родители с рождения не кормили девочку молоком, яйцами, мясом и рыбой, а вместо врачей обращались к нетрадиционной медицине. В результате у ребенка развились анемия и хроническое расстройство питания.
Волынец упомянула, что у детей из‑за вегетарианского образа жизни может появиться анемия, неврастения, тяжелое отставание в развитии и росте, нарушение моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы, запоры и разрушения зубов.