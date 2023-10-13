В семье сыроедов из Красноярска умерла двухлетняя девочка

В Красноярске заведено уголовное дело на супружескую пару сыроедов, чья двухлетняя дочь умерла. Об этом говорится в телеграм-канале красноярского управления СК.
По версии следствия, девочку с самого рождения не кормили качественно и своевременно: из ее рациона исключили мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. В результате у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия.
Помимо этого, родители девочки полностью отказались от медицинской помощи, обращаясь лишь к специалистам нетрадиционной медицины. Когда в апреле 2023 года двухлетний ребенок заболел простудой, супруги не вызвали врачей, а решили самостоятельно заняться лечением. Спустя два дня девочка скончалась.
35-летнего жителя Красноярска и его 36-летнюю жену обвиняют по статьям 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с ребенком) и 125 УК (заведомое оставление без помощи малолетнего, находящегося в опасном состоянии).
Сейчас обвиняемые воспитывают еще двух дочерей — семи и четырех лет. Семью взяли на контроль, супругам решили ограничить родительские права.