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В семье сыроедов из Красноярска умерла двухлетняя девочка

Семён Гудошников
Сегодня в 12:12

В Красноярске заведено уголовное дело на супружескую пару сыроедов, чья двухлетняя дочь умерла. Об этом говорится в телеграм-канале красноярского управления СК.

По версии следствия, девочку с самого рождения не кормили качественно и своевременно: из ее рациона исключили мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. В результате у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия.

Помимо этого, родители девочки полностью отказались от медицинской помощи, обращаясь лишь к специалистам нетрадиционной медицины. Когда в апреле 2023 года двухлетний ребенок заболел простудой, супруги не вызвали врачей, а решили самостоятельно заняться лечением. Спустя два дня девочка скончалась.

35-летнего жителя Красноярска и его 36-летнюю жену обвиняют по статьям 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с ребенком) и 125 УК (заведомое оставление без помощи малолетнего, находящегося в опасном состоянии).

Сейчас обвиняемые воспитывают еще двух дочерей — семи и четырех лет. Семью взяли на контроль, супругам решили ограничить родительские права.

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Следственный комитет
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