«Последняя вечеринка»: восьмой сезон «Элиты» станет последним

Восьмой сезон испанского сериала «Элита» станет последним. Об этом говорится в официальном аккаунте проекта.
«Кто бы мог подумать, что мы c Дарио Мадрона, а затем с Хайме Вака зайдем так далеко. Мы были счастливы работать с потрясающим актерским составом, замечательной командой и режиссерами. Многие начали свой путь вместе с нами и теперь „они летают очень высоко“. Какая гордость, что для них мы стали траплином в будущее», — говорится в заявлении автора Карлоса Монтеро.
По его словам, во время съемок команда много спорила, страдала, переживала холод и жару, но прежде всего наслаждалась «этим безумным миром, в котором были свои правила». Автор проекта поблагодарил поклонников, «что были рядом, любили и ненавидели».
К своим ролям вернутся Андер Пуиг, Кармен Арруфат, Альваро де Хуана, Ана Бокеса, Алекс Пастрана, Андре Ламолья, Валентина Зенере, Карла Диас, Мартина Каридди, Адам Нуру и Ману Риос.
Премьера «Элиты» состоялась в 2018 году. Первый сезон сериала получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 100% на основе 11 рецензий со средним баллом 8,4 из 10.
Действие проекта разворачивается в вымышленной средней школе вокруг трех учеников — Самуэля, Нади и Кристиана из обычной семьи, поступивших в элитную школу по стипендиальной программе.