«Последняя вечеринка»: восьмой сезон «Элиты» станет последним

«Кто бы мог подумать, что мы c Дарио Мадрона, а затем с Хайме Вака зайдем так далеко. Мы были счастливы работать с потрясающим актерским составом, замечательной командой и режиссерами. Многие начали свой путь вместе с нами и теперь „они летают очень высоко“. Какая гордость, что для них мы стали траплином в будущее», — говорится в заявлении автора Карлоса Монтеро.