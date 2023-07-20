Реклама
Новости

«Элиту» продлили на восьмой сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:54

Netflix продлил на восьмой сезон испанский сериал «Элита». Об этом сообщает Deadline.

В продолжении шоу появятся новые лица. К проекту присоединятся Анна Рот («День и ночь») и Нуно Гальего («UPA Next»), а Мина Эль Хаммани, которая снималась в первых трех сезонах, вновь исполнит роль Нади.

К своим ролям вернутся Андер Пуиг, Кармен Арруфат, Альваро де Хуана, Ана Бокеса, Алекс Пастрана, Андре Ламолья, Валентина Зенере, Карла Диас, Мартина Каридди, Адам Нуру и Ману Риос.

Премьера «Элиты» состоялась в 2018 году, ее авторами выступили Карлос Монтеро и Хайме Вака. Действие проекта разворачивается в вымышленной средней школе вокруг трех учеников Самуэле, Наде и Кристиане из обычной семьи, поступивших в элитную школу по стипендиальной программе.

Первый сезон сериала получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 100% на основе 11 рецензий со средним баллом 8,4 из 10.

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Анна Рот
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»