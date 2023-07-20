«Элиту» продлили на восьмой сезон

Премьера «Элиты» состоялась в 2018 году, ее авторами выступили Карлос Монтеро и Хайме Вака. Действие проекта разворачивается в вымышленной средней школе вокруг трех учеников Самуэле, Наде и Кристиане из обычной семьи, поступивших в элитную школу по стипендиальной программе.