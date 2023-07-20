«Элиту» продлили на восьмой сезон

В продолжении шоу появятся новые лица. К проекту присоединятся Анна Рот («День и ночь») и Нуно Гальего («UPA Next»), а Мина Эль Хаммани, которая снималась в первых трех сезонах, вновь исполнит роль Нади.
К своим ролям вернутся Андер Пуиг, Кармен Арруфат, Альваро де Хуана, Ана Бокеса, Алекс Пастрана, Андре Ламолья, Валентина Зенере, Карла Диас, Мартина Каридди, Адам Нуру и Ману Риос.
Премьера «Элиты» состоялась в 2018 году, ее авторами выступили Карлос Монтеро и Хайме Вака. Действие проекта разворачивается в вымышленной средней школе вокруг трех учеников Самуэле, Наде и Кристиане из обычной семьи, поступивших в элитную школу по стипендиальной программе.
Первый сезон сериала получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 100% на основе 11 рецензий со средним баллом 8,4 из 10.