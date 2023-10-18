Парламент Грузии не смог объявить импичмент

По мнению лидера правящей партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили может быть привлечена к уголовной ответственности за нарушение положения основного закона страны. «До сих пор она знала, что грубо нарушает Конституцию, сама это признала. Она завтра так же нарушит. Что ее остановит? Она вновь надеется на „Национальное движение“. Единственное, на что она не может надеяться, — это прокуратура, уголовное расследование», — сказал он во время заседания по импичменту.