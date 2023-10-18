Парламент Грузии не смог объявить импичмент

Во время голосования по импичменту главе страны решение за поддержали лишь 86 депутатов, однако для принятия была необходима поддержка 100 парламентариев из 150 (двух третей парламента). При этом участия в процедуре не принимали представители грузинской оппозиции.
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в сентябре обратилась в Конституционный суд за разрешением начать процедуру импичмента. В начале недели оно было получено.
В партии посчитали, что поездки Зурабишвили за границу без согласования с правительством нарушают 52-ю статью Конституции страны, ведь в ходе зарубежных визитов она продолжает осуществлять представительские полномочия во внешней политике.
31 августа Зурабишвили отправилась в Германию и встретилась с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Правительство Грузии заявило, что официально отклонило запрос администрации президента на визиты в Германию, на Украину, в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.
По мнению лидера правящей партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили может быть привлечена к уголовной ответственности за нарушение положения основного закона страны. «До сих пор она знала, что грубо нарушает Конституцию, сама это признала. Она завтра так же нарушит. Что ее остановит? Она вновь надеется на „Национальное движение“. Единственное, на что она не может надеяться, — это прокуратура, уголовное расследование», — сказал он во время заседания по импичменту.
Сама Зурабишвили ранее называла процесс импичмента фарсом, а обвинения в нарушении Конституции — необоснованными, добавляет «Интерфакс».