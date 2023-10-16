Конституционный суд Грузии постановил, что президентка страны нарушила закон. Ей грозит импичмент

Конституционный суд Грузии постановил, что президентка страны Саломе Зурабишвили совершала рабочие поездки за границу без одобрения правительства и тем самым нарушила закон. Процедура импичмента продолжится.
Согласно решению суда, Зурабишвили «осуществила представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства Грузии, нарушив тем самым Конституцию страны». 31 августа Зурабишвили отправилась в Германию и встретилась с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Правительство Грузии заявило, что официально отклонило запрос администрации президента на визиты в Германию, на Украину, в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.
Процедуру импичмента Зурабишвили инициировала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в сентябре. Для доведения процедуры импичмента до конца необходима поддержка 100 парламентариев, но, по мнению главы партии Ираклия Кобахидзе, шансов на это практически нет, потому что у «Грузинской мечты» только 84 места в парламенте.