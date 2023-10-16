Конституционный суд Грузии постановил, что президентка страны нарушила закон. Ей грозит импичмент

Процедуру импичмента Зурабишвили инициировала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в сентябре. Для доведения процедуры импичмента до конца необходима поддержка 100 парламентариев, но, по мнению главы партии Ираклия Кобахидзе, шансов на это практически нет, потому что у «Грузинской мечты» только 84 места в парламенте.