«Это не Скала, может быть, его каскадер»: в соцсетях оценивают восковую фигуру Дуэйна Джонсона

В Париже выставили восковую фигуру Дуэйна Джонсона, которая смутила пользователей. Им показалось, что копия актера получилась неполноценной, будто ей чего‑то не хватает.
Восковая фигура появилась в музее Гревен 16 октября. Поклонники выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с восковой фигурой, которая позирует со скрещенными руками. Фотографии появились в инстаграме* музея.
В комментариях посчитали, что фигура не удалась: «Это не Скала, может быть, его каскадер, лол». Одному из пользователей показалось, будто копия Джонсона отравилась.
«Это не одна из ваших лучших работ — учитывая качество остальной части музея, в этой скульптуре что‑то не так», — резюмировал комментатор.
Летом прошлого года Голливудский музей восковых фигур презентовал фигуру Билли Айлиш. Пользователям она показалась непохожей на молодую певицу и старше своего возраста. В основном претензии возникли к размеру лица.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.