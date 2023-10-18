Реклама
Новости

«Это не Скала, может быть, его каскадер»: в соцсетях оценивают восковую фигуру Дуэйна Джонсона

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

В Париже выставили восковую фигуру Дуэйна Джонсона, которая смутила пользователей. Им показалось, что копия актера получилась неполноценной, будто ей чего‑то не хватает.

Восковая фигура появилась в музее Гревен 16 октября. Поклонники выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с восковой фигурой, которая позирует со скрещенными руками. Фотографии появились в инстаграме* музея.

© Из инстаграма* музея Гревен
1 из 2
© Из инстаграма* музея Гревен
2 из 2

В комментариях посчитали, что фигура не удалась: «Это не Скала, может быть, его каскадер, лол». Одному из пользователей показалось, будто копия Джонсона отравилась.

«Это не одна из ваших лучших работ — учитывая качество остальной части музея, в этой скульптуре что‑то не так», — резюмировал комментатор.

Летом прошлого года Голливудский музей восковых фигур презентовал фигуру Билли Айлиш. Пользователям она показалась непохожей на молодую певицу и старше своего возраста. В основном претензии возникли к размеру лица.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
люди
Билли Айлиш
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»