«Это вряд ли Билли Айлиш, братан»: что не так с восковой фигурой популярной певицы

Голливудский музей восковых фигур презентовал новую статую знаменитости. В этот раз из воска создали фигуру певицы Билли Айлиш, но получилось, кажется, не совсем реалистично.

Мастера вдохновлялись образом Айлиш на «Оскаре» в 2020 году. В том же году Музей восковых фигур Барселоны уже пробовал создать восковую фигуру певицы, но и тогда что‑то пошло не так.