«Это вряд ли Билли Айлиш, братан»: что не так с восковой фигурой популярной певицы

Голливудский музей восковых фигур презентовал новую статую знаменитости. В этот раз из воска создали фигуру певицы Билли Айлиш, но получилось, кажется, не совсем реалистично.
Мастера вдохновлялись образом Айлиш на «Оскаре» в 2020 году. В том же году Музей восковых фигур Барселоны уже пробовал создать восковую фигуру певицы, но и тогда что‑то пошло не так.
В соцсетях новую фигуру Айлиш не оценили. Пользователям она показалась не похожей на 20-летнюю певицу и старше своего возраста. В основном претензии возникли к размеру лица.
Комментаторы сошлись во мнении, что авторам фигуры просто не показали, как выглядит настоящая Билли Айлиш, или же они неправильно поняли задание.
Вот так могла бы выглядеть реакция Айлиш на собственную восковую фигуру.
Пользовательница Karla предложила отредактированный вариант восковой фигуры, в которой сходств в Билли Айлиш больше.
Нашлись и те, кому восковая работа пришлась по душе. По их мнению, фигура получилась даже красивее, чем сама Айлиш.