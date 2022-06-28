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«Это вряд ли Билли Айлиш, братан»: что не так с восковой фигурой популярной певицы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:25

Голливудский музей восковых фигур презентовал новую статую знаменитости. В этот раз из воска создали фигуру певицы Билли Айлиш, но получилось, кажется, не совсем реалистично.

Мастера вдохновлялись образом Айлиш на «Оскаре» в 2020 году. В том же году Музей восковых фигур Барселоны уже пробовал создать восковую фигуру певицы, но и тогда что‑то пошло не так.

© Amy Sussman/Getty Images

В соцсетях новую фигуру Айлиш не оценили. Пользователям она показалась не похожей на 20-летнюю певицу и старше своего возраста. В основном претензии возникли к размеру лица.

Комментаторы сошлись во мнении, что авторам фигуры просто не показали, как выглядит настоящая Билли Айлиш, или же они неправильно поняли задание.

«Они [создатели] это не серьезно. Фигура выглядит как 40-летняя женщина и совсем не похожа на Билли»
«Какие, блин, мысли были у них в голове, когда они заканчивали работу над фигурой? „Да, похоже на Билли Айлиш“ — такие? Но ведь абсолютно никакого сходства»
«Лицо кажется слишком широким или большим. С глазами, носом и губами все в порядке, но размер лица какой‑то странно неправильный»
«Да, это Билли Айлиш, которой исполнилось 50 лет. Однажды мы все признаем то, что людям нужно перестать делать восковые фигуры»

Вот так могла бы выглядеть реакция Айлиш на собственную восковую фигуру.

@jahkeemstar/Twitter
«Это вряд ли Айлиш, братан»
«Тот, кто занимался восковой фигурой Билли Айлиш, должен быть уволен. Это не Билли Айлиш, а Билли Айлис»
«Это не Билли, это хулиган». Игра слов: Billie — это имя, а английское слово bullie — «хулиган»

Пользовательница Karla предложила отредактированный вариант восковой фигуры, в которой сходств в Билли Айлиш больше.

Нашлись и те, кому восковая работа пришлась по душе. По их мнению, фигура получилась даже красивее, чем сама Айлиш.

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