X (Twitter) начал взимать плату со всех пользователей в двух странах

Соцсеть X (экс-Twitter) начала тестировать платный доступ к платформе для всех пользователей. Об этом сообщается на сайте службы поддержки X.
Программа получила название Not a Bot («Не бот»). Предполагается, что оплата за использование соцсети позволит избавиться от чрезмерной активности ботов и спама.
Взимать плату с 17 октября X начала с пользователей из Новой Зеландии и Филиппин. Чтобы продолжить публиковать твиты, жителям этих стран пришлось заново подтвердить свой номер телефона и выбрать план подписки.
Стоит подписка Not a Bot 1,43 новозеландских доллара или 42,51 филиппинских песо, что эквивалентно примерно одному доллару. Списывать эту сумму будут всего раз в год.
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