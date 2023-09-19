Илон Маск хочет сделать X (экс-Twitter) платным для всех пользователей

Ранее Илон Маск начал вводить ограничения для пользователей X без подписки. В частности, число твитов, которые можно читать каждый день, сократили до 1000 (для владельцев платного доступа это количество — 10 тыс. постов). Также бизнесмен предлагал запретить юзерам без подписки участвовать в опросах.