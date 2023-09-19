Илон Маск хочет сделать X (экс-Twitter) платным для всех пользователей

Владелец X (экс-Twitter) Илон Маск планирует ввести ежемесячную подписку за использование соцсети для всех юзеров. Эту идею он высказал в ходе встречи с с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет Би-би-си.
Бизнесмен считает введение платного доступа к соцсети единственным способом борьбы с ботами. Их стоимость значительно возрастет, а значит, количество заказчиков должно уменьшиться.
«Это более длительная дискуссия, но, на мой взгляд, это действительно единственное спасение от многочисленных армий ботов», — добавил господин Маск.
В случае принятия меры ежемесячный платеж, по словам Маска, будет небольшим (каким именно — не уточняется). Подписка X Premium на данный момент стоит 8 долларов в месяц, или около 775 рублей по текущему курсу.
Ранее Илон Маск начал вводить ограничения для пользователей X без подписки. В частности, число твитов, которые можно читать каждый день, сократили до 1000 (для владельцев платного доступа это количество — 10 тыс. постов). Также бизнесмен предлагал запретить юзерам без подписки участвовать в опросах.