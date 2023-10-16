Центробанк показал новые банкноты номиналом 1000 и 5000

Банк России представил модернизированные купюры в 1000 и 5000 рублей. Они будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года, уточняется на сайте ЦБ.
Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжью. На ее лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа в Казани, Башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.
Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уралу. На лицевой стороне — стела «Европа — Азия», а на обратной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-я параллель» («Полярный круг») в Салехарде.
По данным ЦБ, купюры имеют усиленный защитный комплекс. На них также размещен специальный QR-код, который ведет на страницу Банка России, где находится информация об оформлении и признаках подлинности банкнот.
Сейчас на тысячной купюре изображены достопримечательности Ярославля: памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне кремля, колокольня и церковь Иоанна Предтечи. На пятитысячной представлены знаковые места Хабаровска, в том числе памятник Н.Н.Муравьеву-Амурскому, городская набережная, мост через реку Амур.