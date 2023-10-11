В Москве продают квартиру меньше 10 квадратных метров за 7,8 млн рублей

В Москве выставили на продажу квартиру площадью 8,8 квадратных метров. Владельцы недвижимости просят за нее 7,8 млн рублей, пишет «Российская газета».
Такую высокую стоимость крошечные апартаменты получили благодаря расположению: квартира находится на 42-м этаже в комплексе «Город столиц» делового центра «Москва-Сити».
Квартиру практически полностью занимает кровать шириной 140 сантиметров. А еще в нее поместились кухонная зона с мини-баром, микроволновкой и чайником, но без плиты, и маленький санузел, где раковина нависает практически над туалетом, а в душе сложно развернуться.
Но есть и плюсы: ремонт современный, сделан из высококачественных материалов. Мебель и техника тоже премиальные, утверждает продавец. А главное — есть панорамное окно.