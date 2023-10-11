В Москве продают квартиру меньше 10 квадратных метров за 7,8 млн рублей

Квартиру практически полностью занимает кровать шириной 140 сантиметров. А еще в нее поместились кухонная зона с мини-баром, микроволновкой и чайником, но без плиты, и маленький санузел, где раковина нависает практически над туалетом, а в душе сложно развернуться.