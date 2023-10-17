Disney к своему юбилею показал короткометражку с 500 героями своих мультфильмов

80% персонажей были нарисованы от руки, а остальные созданы на компьютере. Для озвучки Джинна постановщики использовали небольшие отрывки с голосом Робина Уилльямса из оригинала. Абрахам и Корри хотели, чтобы каждый персонаж выглядел так, будто он только что вышел из фильма, и пригласили актеров, чьи голоса звучали у персонажей.