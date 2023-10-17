Disney к своему юбилею показал короткометражку с 500 героями своих мультфильмов

Студия Disney Animation по случаю 100-летнего юбилея выпустила короткометражный мультфильм, в котором встретились более 543 героев. Джинна озвучил покойный Робин Уилльямс — и для этого даже не пришлось использовать искусственный интеллект, пишет Variety.
«Однажды в студии» создавали режиссеры Дэн Абрахам и Трент Корри в течение восьми месяцев. Действие метра происходит в конце рабочего дня в анимационной студии Уолта Диснея в Бербанке. В нем появляются Микки- и Минни-Маус, Белоснежка, Джинн, Ариэль, Белль, Питер Пэн, Венди и другие.
80% персонажей были нарисованы от руки, а остальные созданы на компьютере. Для озвучки Джинна постановщики использовали небольшие отрывки с голосом Робина Уилльямса из оригинала. Абрахам и Корри хотели, чтобы каждый персонаж выглядел так, будто он только что вышел из фильма, и пригласили актеров, чьи голоса звучали у персонажей.
Премьера короткометражки уже состоялась на телеканале ABC. Также «Однажды в студии» выйдет в кинотеатрах: его будут показывать перед мультфильмом «Желание», у которого накануне появился новый трейлер.