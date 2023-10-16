Disney показал новый трейлер мультфильма «Желание» с песней главной героини

Студия Disney выпустила новый трейлер мультфильма «Желание», который выйдет на экраны 22 ноября. В этом видео можно услышать одну из песен главной героини — «This Wish».
Лента расскажет о девушке Аше из волшебного королевство Росас, которым правит король Магнифико, способный осуществлять желания людей. Щедрый на первый взгляд правитель оказывается не таким добрым, как кажется, и она решает противостоять ему.
Роли в картине озвучили Ариана ДеБос, Крис Пайн, Алан Тьюдик, Анджелика Кабрал, Виктор Гарбер, Наташа Ротуэлл, Дженнифер Кумияма, Эван Питерс, Харви Гильен, Рами Юссеф, Нико Варгас, Делла Саба и Джон Рудницки.
Режиссерами мультфильма выступили Крис Бак («Холодное сердце») и Фон Вирасунторн («Райя и последний дракон»). Продюсерами проекта стали Питер Дель Вечо, Хуан Пабло Рейес Ланкастер-Джонс и Дженнифер Ли. Ли также написала сценарий ленты вместе с Эллисон Мур.