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Disney показал новый трейлер мультфильма «Желание» с песней главной героини

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:46

Студия Disney выпустила новый трейлер мультфильма «Желание», который выйдет на экраны 22 ноября. В этом видео можно услышать одну из песен главной героини — «This Wish».

Лента расскажет о девушке Аше из волшебного королевство Росас, которым правит король Магнифико, способный осуществлять желания людей. Щедрый на первый взгляд правитель оказывается не таким добрым, как кажется, и она решает противостоять ему.

Роли в картине озвучили Ариана ДеБос, Крис Пайн, Алан Тьюдик, Анджелика Кабрал, Виктор Гарбер, Наташа Ротуэлл, Дженнифер Кумияма, Эван Питерс, Харви Гильен, Рами Юссеф, Нико Варгас, Делла Саба и Джон Рудницки.

Режиссерами мультфильма выступили Крис Бак («Холодное сердце») и Фон Вирасунторн («Райя и последний дракон»). Продюсерами проекта стали Питер Дель Вечо, Хуан Пабло Рейес Ланкастер-Джонс и Дженнифер Ли. Ли также написала сценарий ленты вместе с Эллисон Мур.

В конце сентября Disney показал первый трейлер мульта.

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Ариана ДебосКрис ПайнАлан ТьюдикАнджелика КабралВиктор ГарберЭван ПитерсХарви ГильенКрис Бак
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