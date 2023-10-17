Учительница из США показала четвероклассникам треш-хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед»

Учительница из Флориды показала четвероклассникам треш-хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед». Учеников травмировало, когда они увидели любимого детского персонажа монстром, сообщает New York Post.
По словам матери одного из школьников, дети просмотрели 20–30 минут слешера, включая самые ужасающие сцены. Показ картины остановили, после того как несколько четвероклассников пожаловались.
Мать ученика говорит, что учительница предлагала школьникам несколько вариантов для просмотра и они выбрали именно этот фильм. Женщина возмущается, что в таких вопросах преподаватель обязан контролировать содержание материала. По ее словам, родители возмущены случившимся, а многие дети травмированы.
Низкобюджетный хоррор, снятый всего за 10 дней, вышел в начале 2023 года. По сюжету Кристофер Робин перестал посещать Винни Пуха и его друзей, когда поступил в колледж. Из‑за недостатка еды они оголодали, сошли с ума и съели ослика Иа-Иа. Когда Робин решается вернуться в лес, чтобы познакомить свою жену со старыми друзьями, они открывают кровавую охоту на молодых людей.
«Винни-Пух: Кровь и мед» получил на IMDb 2,9 звезды из 10, на «Кинопоиске» — 4,1 балла из 10. Сразу после выхода хоррора в прокат его создатели анонсировали сиквел.