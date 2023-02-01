«Больше крови. Больше меда»: создатели треш-хоррора про Винни Пуха анонсировали сиквел

Первая часть хоррора появится в российских кинотеатрах 16 февраля. По сюжету Кристофер Робин перестал посещать Винни Пуха и его друзей, когда поступил в колледж. Из‑за недостатка еды они оголодали, сошли сума и съели ослика Иа-Иа. Когда Робин решается вернуться в лес, чтобы познакомить свою жену со старыми друзьями, они открывают кровавую охоту на молодых людей.