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«Больше крови. Больше меда»: создатели треш-хоррора про Винни Пуха анонсировали сиквел

Семён Гудошников
Сегодня в 15:20

Создатели низкобюджетного хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» анонсировали сиквел фильма. Они опубликовали в твиттере постер будущей картины, на котором сказано: «Друзья соберутся вместе, чтобы отомстить».

Подписан пост словами: «Больше крови. Больше меда». Точная дата релиза и подробности сюжета не раскрываются. На постере написано, что фильм «выйдет скоро».

Первая часть хоррора появится в российских кинотеатрах 16 февраля. По сюжету Кристофер Робин перестал посещать Винни Пуха и его друзей, когда поступил в колледж. Из‑за недостатка еды они оголодали, сошли сума и съели ослика Иа-Иа. Когда Робин решается вернуться в лес, чтобы познакомить свою жену со старыми друзьями, они открывают кровавую охоту на молодых людей.

Низкобюджетный хоррор сняли всего за 10 дней. Режиссером выступил Рис Уэйкфилд, в ролях Эмбер Дойг-Торн («Семь»), Дэниел Скотт («Мулен Руж»), Даниель Рональд («Легенда о Джеке и Джилл») и Крис Корделл.

Съемки фильма стали возможными благодаря тому, что 1 января 2022 года права на Винни Пуха и других героев из произведений Милна стали общественным достоянием: срок охраны исключительных авторских прав на них истек. Теперь использовать эти персонажи в своем творчестве может любой желающий.

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