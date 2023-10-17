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«Привет, упыри»: вышел трейлер третьего сезона «Американских историй ужасов»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:06

FX Networks опубликовал трейлер к третьему сезону сериала «Американские истории ужасов» — спин-оффа хита Райана Мерфи и Брэда Фалчака «Американская история ужасов». Его премьера состоится 26 октября.

В продолжении будет всего четыре серии. Эпизод «Лучший друг» расскажет о женщине, оплакивающей смерть своей матери и формирующей тревожную связь с другом в интернете. Серию «Дафна» посвятят искусственному интеллекту, который становится жутко привязанным к своему владельцу.

«Солитер» познакомит зрителей с темной стороной модельного мира, где ненасытные амбиции восходящей звезды выходят из‑под контроля. «Орган» прольет свет на опасность онлайн-знакомств, где, казалось бы, простое свидание вслепую принимает зловещий оборот.

Над эпизодом «Лучший друг» работали сценарист Джо Бакен и режиссер Макс Уинклер, над «Дафной» — сценаристы Брэд Фалчак и Мэнни Кото и режиссер Элеганс Браттон, над «Солитером» — Бакен и постановщица Алексис Мартин Вудалл, а над «Органом» — Кото и Петра Коллинз.

Сериал «Американские истории ужасов» увидел свет в 2021 году. В этом шоу каждая серия посвящена отдельной истории, зачастую придуманной во время работы над основным сериалом. Первый сезон состоял из семи эпизодов, второй — из восьми.

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