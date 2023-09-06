Новый сезон основан на романе Даниэль Валентайн «Delicate Condition» («Деликатное состояние»). Это книга о начинающей актрисе (в сериале ее играет Робертс), которая уверена, что некая злобная фигура всеми силами пытается предотвратить ее беременность. А когда ей все же удается забеременеть, муж героини отказывается верить, что с ней кто‑то играет в извращенную игру.