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Вышел трейлер нового сезона «Американской истории ужасов» — с Ким Кардашьян и Эммой Робертс

Семён Гудошников
Сегодня в 20:09

На ютуб-канале FX Networks появился полноценный трейлер 12-го сезона «Американской истории ужасов» с подзаголовком «Деликатный». Первая часть сезона выйдет 20 сентября.

В новых сериях играют Ким Кардашьян (которая для этого брала уроки актерского мастерства), постоянная звезда сериала Эмма Робертс и новичок франшизы, британская супермодель Кара Делевинь. К ним на экране присоединятся Мэтт Зукри, Билли Лурд, Денис О’Хара, Лесли Гроссман и Микаэла Хаэ Родригес.

Новый сезон основан на романе Даниэль Валентайн «Delicate Condition» («Деликатное состояние»). Это книга о начинающей актрисе (в сериале ее играет Робертс), которая уверена, что некая злобная фигура всеми силами пытается предотвратить ее беременность. А когда ей все же удается забеременеть, муж героини отказывается верить, что с ней кто‑то играет в извращенную игру.

Шоураннером сезона выступила Хэлли Файффер. В актерский состав шоу вошли Закари Куинто, Микаэла Джае Родригес, Мэтт Зукри, Аннабель Декстер-Джонс, Одесса Адлон, Дебра Монк и Джули Монк.

Проект, по словам создателей, станет феминистским переосмыслением классической картины Романа Полански «Ребенок Розмари».

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