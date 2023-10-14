Бизнесмена Никиту Ефремова обвинили в продаже фейков по чрезмерно завышенным ценам

Создателя сети магазинов кроссовок и блогера Никиту Ефремова заподозрили в продаже поддельных брендовых вещей по чрезмерно завышенным ценам. Ролик об этом стал виральным на YouTube, а на купленную за 120 тыс. рублей поддельную пару пожаловался блогер Даня Кашин.
Никита Ефремов известен как торговец эксклюзивной обуви и люксовых вещей для звезд. На его ютуб-канале можно увидеть, как покупки в именных бутиках делают Моргенштерн*, Инстасамка, Тимати, Баста, Нурлан Сабуров, другие артисты и популярные блогеры.
Видео об опыте покупок в двух магазинах Nikita Efremov записал блогер AndrewMadeIt. За три дня ролик набрал больше 800 тыс. просмотров.
Там он рассказывает, как в московском бутике ему принесли Air Jordan 1 Mid Craft Taupe Haze со следами клея по периметру носка, торчащими нитками и слишком тонким материалом верха.
Он попросил принести другую модель, Air Jordan 1 High OG Taxi, с верхом из премиум-кожи. Блогер пожаловался, что у этой пары была грязная и помятая коробка, с криво наклеенными стикерами и китайскими иероглифами снизу, в ней также не оказалось сертификата подлинности. Его также не устроило качество материалов обуви.
«Я достаю и понимаю, что это вообще не кожа. Очень дешевый материал, который не продавливается. Белая часть плоская, будто поцарапанная», — говорит про обувь автор видео.
Он также обратил внимание на то, что витринный образец и тот, что приносят со склада в магазине, могут быть не похожи друг на друга. Консультант ответил блогеру в ролике, что качество может отличаться в зависимости от места, где пары были сшиты и закуплены.
По мнению блогера, это говорит о том, что пары со склада могли были приобретены на китайском маркетплейсе Poizon, где можно заказать одни и те же модели разного качества, в том числе бракованные.
По словам AndrewMadeIt, в разговоре менеджер отказался просканировать QR-код и серийный номер для установления подлинности. Вместо этого он похвастался звездными покупателями и репутацией бренда, а также продемонстрировал блогеру пару Air Force 1 Tiffany And Co. за 200 тыс. рублей.
«Я не понял, к чему это было. Менеджер просто ушел со словами: „Можете покупать в другом магазине, я с вами разговаривать не буду“», — передает он содержание диалога.
AndrewMadeIt также обратил внимание на завышенные цены. Ему удалось найти обе вышеназванные пары в два раза дешевле как на официальном сайте Nike, так и у другого российского реселлера.
С браком обуви и грубостью продавцов столкнулся не только блогер — это частая тема среди отзывов в Яндекс.Картах, Google Maps и TripAdvisor на магазины Nikita Efremov. Некоторые из авторов грозят обращением в суд.
Впрочем, на данный момент большинство оценок позитивные: рейтинг бутика в Москве сейчас составляет 4,1 балла при 40 отзывах, в Петербурге — 4,5 при 164 сообщениях, в Дубае — 4,5 при 16 оценках.
В Google рейтинг двух заведений в России не превышает 2 баллов, в ОАЭ — 2,8 балла, однако многие оценки были поставлены уже после релиза видео AndrewMadeIt.
На видео AndrewMadeIt обратил внимание известный блогер и музыкант Даня Кашин. В телеграм-канале он поделился, что недавно купил Nike Dunk Low из коллаборации с Off-White в Nikita Efremov, переплатил за пару в два раза и вероятно нарвался на фейк.
Блогер подчеркивает, что не имеет точной информации, но, на его взгляд, пара может быть поддельной. Чтобы это выяснить, он отдал её на экспертизу, которая оценит, соответствуют ли кроссовки стандартам качества. Ни QR-кода, ни сертификата подлинности в коробке Кашин не нашел.
«Ну это я лох, моя ошибка цены не знаю. Думал, 20 тыс. переплачу, пофиг на цену. У меня была мысль, что они как будто некачественные, будто это палёнка. Я посмотрел этот ролик, и мне походу паль этот [парень] продал, по моему мнению. Я паль больше чем за сотку купил! Сейчас всё облазил, сайты, где отличить паль от оригинала — ни одни кроссовки на мои не похожи. Тут даже кожа не кожа. Заказываю экспертизу кроссовок, они мне всё покажут. Не дай бог это паль!», — смеясь говорит Кашин.
«Я извинюсь искренне, жестко, если я не прав. Но если это паль, я тебя задушу морально! Я закрою тебе все магазины», — обещает блогер.
В подтверждение своих слов он опубликовал фото своих «данков», в правом кроссовке от стельки отвалился рисунок. «Я два раза обувь надевал. По моему мнению, это паль. Люди, которые посмотрели, [увидели] кучу несоответствий, выглядят они как говно», — рассказывает Кашин и обещает записать об этом ролик.
«У меня отвалилась эта [фигня] прямо при людях. Она не прошита в стельку, просто наклейкой была. Это обувь просто с AliExpress», — возмущается блогер.
Историю заметил телеграм-канал «Неморгенштерн» и запросил комментарий самого Ефремова. Тот пообещал ответить на претензии и призвал фолловеров трезво оценивать опубликованные фото и видео.
«Мы всё видим, читаем. Аудитория видит, как мы выстраиваем качественный международный бизнес, им сможет гордиться каждый соотечественник, когда мы выйдем на весь мир», — говорит он в ролике в телеграм-канале.
«Я прошу всех смотреть контент и анализировать его с полной головой. Особенно это касается наших клиентов, вы всё знаете, я вижу вашу поддержку. Мы готовим контент по этой теме, это не останется незамеченным», — обратился к подписчикам предприниматель.
Даня Кашин отметил, что в ответе Ефремова не хватает четкости. Он рассказал, что общался с бизнесменом в ночь на субботу, но не получил ответов, и планирует записать критический ролик.
«Переписка в инстаграме* с ним зарешала. Очень грубо говоря, [он мне сказал]: „Ты не докажешь, что это паленка с Али“. <…> По ходу дела, это непроверенная информация, у него есть бизнес-партнер, „черный реселлер“, занимается палеными вещами. И вот таких моментов [много] повсплывало», — делится с подписчиками Кашин.
*Алишер Моргенштерн внесен в список иностранных агентов
*Instagram принадлежит Meta Platforms Inc., компания признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена.