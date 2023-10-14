Бизнесмена Никиту Ефремова обвинили в продаже фейков по чрезмерно завышенным ценам

«Ну это я лох, моя ошибка цены не знаю. Думал, 20 тыс. переплачу, пофиг на цену. У меня была мысль, что они как будто некачественные, будто это палёнка. Я посмотрел этот ролик, и мне походу паль этот [парень] продал, по моему мнению. Я паль больше чем за сотку купил! Сейчас всё облазил, сайты, где отличить паль от оригинала — ни одни кроссовки на мои не похожи. Тут даже кожа не кожа. Заказываю экспертизу кроссовок, они мне всё покажут. Не дай бог это паль!», — смеясь говорит Кашин.