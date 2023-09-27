Disney показал трейлер мультфильма «Желание» о девушке, бросившей вызов могущественному королю

На ютуб-канале Walt Disney Animation Studios опубликовали трейлер мультфильма «Желание», который выйдет на экраны 22 ноября.
Лента расскажет о девушке Аше из волшебного королевство Росас, которым правит король Магнифико, способный осуществлять желания людей. Щедрый на первый взгляд правитель оказывается не таким добрым, как кажется.
Аша решает противостоять ему. Тем более что на помощь героине готовы прийти сверхъестественные силы. Загаданное Ашей желание оказывается столь сильным, что на него откликается небесный шар безграничной энергии по имени Звезда.
Роли в картине озвучили Ариана ДеБос, Крис Пайн, Алан Тьюдик, Анжелика Кабрал, Виктор Гарбер, Наташа Ротвелл, Дженнифер Кумияма, Эван Питерс, Харви Гильен, Рами Юсефф, Нико Варгас, Делла Саба и Джон Рудницкий.
Режиссерами мультфильма выступили Крис Бак («Холодное сердце») и Фаун Вирасанторн («Райя и последний дракон»). Продюсерами проекта стали Питер Дель Вечо, Хуан Пабло Рейес Ланкастер Джонс, Дженнифер Ли. Ли также написала сценарий ленты вместе с Эллисон Мур.