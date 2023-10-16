YouTube удалил клип Лигалайза «Мир! Вашему! Дому!!» из‑за сцен насилия

YouTube удалил клип Лигалайза «Мир! Вашему!! Дому!!» из‑за нарушения правил в отношении сцен насилия и неприятных изображений.
В справочной информации YouTube говорится, что на площадке «запрещено публиковать контент, содержащий сцены насилия, а также натуралистичные изображения сенсационного или провокационного характера».
Еще не допускаются изображения, а также аудио- и видеозаписи войн, дорожно-транспортных происшествий, медицинских процедур и другие подобные материалы.
Трек «Мир! Вашему!! Дому!!» увидел свет 30 июня, вместе с ним вышел и клип, созданный совместно с продюсером Павлом Мунтяном* (Mr. Freeman). Сегодня, 16 октября, он получил уведомление от YouTube, что клип удален без права восстановления.
«Видимо, слишком много запросов пришло на платформу от РКН, раз даже после апелляции и объяснения (с примерами этих же кадров на других каналах) буквально через 6 часов пришло такое категоричное уведомление», — сказал он.
В клипе «Мир!! Вашему!! Дому!!» использованы кадры со спецоперации на территории Украины, а также показаны российские оппозиционеры, политики, пропагандисты и военные. 5 июля стало известно, что правоконсервативное движение «Зов народа» потребовало признать Лигалайза иноагентом и проверить его на дискредитацию армии из‑за клипа.
В видео, по мнению общественников, военные, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян показаны «в дискредитирующем образе», а Z-символика — «в виде насекомых» и мешков для трупов.
* Павел Мунтян признан Минюстом иноагентом.