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YouTube удалил клип Лигалайза «Мир! Вашему! Дому!!» из‑за сцен насилия

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:01

YouTube удалил клип Лигалайза «Мир! Вашему!! Дому!!» из‑за нарушения правил в отношении сцен насилия и неприятных изображений.

В справочной информации YouTube говорится, что на площадке «запрещено публиковать контент, содержащий сцены насилия, а также натуралистичные изображения сенсационного или провокационного характера».

Еще не допускаются изображения, а также аудио- и видеозаписи войн, дорожно-транспортных происшествий, медицинских процедур и другие подобные материалы.

Трек «Мир! Вашему!! Дому!!» увидел свет 30 июня, вместе с ним вышел и клип, созданный совместно с продюсером Павлом Мунтяном* (Mr. Freeman). Сегодня, 16 октября, он получил уведомление от YouTube, что клип удален без права восстановления.

«Видимо, слишком много запросов пришло на платформу от РКН, раз даже после апелляции и объяснения (с примерами этих же кадров на других каналах) буквально через 6 часов пришло такое категоричное уведомление», — сказал он.

В клипе «Мир!! Вашему!! Дому!!» использованы кадры со спецоперации на территории Украины, а также показаны российские оппозиционеры, политики, пропагандисты и военные. 5 июля стало известно, что правоконсервативное движение «Зов народа» потребовало признать Лигалайза иноагентом и проверить его на дискредитацию армии из‑за клипа.

В видео, по мнению общественников, военные, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян показаны «в дискредитирующем образе», а Z-символика — «в виде насекомых» и мешков для трупов.

* Павел Мунтян признан Минюстом иноагентом.

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Владимир ПутинДмитрий КиселевМаргарита СимоньянПРОПАГАНДИСТЕвгений Пригожин
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