ЦАХАЛ заявила о 199 заложниках ХАМАС. Латинский патриарх Иерусалима предложил обменять себя на детей

Израильские власти сказали, что намерены уничтожить ХАМАС, даже если это создаст риски для заложников. «Мы хотим увидеть всех наших мальчиков, девочек, бабушек, всех, кто был похищен, мы хотим видеть их дома, но сейчас мы сосредоточены на нашей национальной стратегии — уничтожении террористического потенциала ХАМАС», — пояснил посол страны в ООН Гилад Эрдан.