ЦАХАЛ заявила о 199 заложниках ХАМАС. Латинский патриарх Иерусалима предложил обменять себя на детей

Военные предупредили семьи заложников, что их близкие насильно удерживаются в секторе Газа.
Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла предложил обменять себя на детей, взятых в заложники.
«Я готов на обмен, на что угодно, если это приведет к свободе, к возвращению детей домой. Никаких проблем», — сказал он на видеоконференции с итальянскими журналистами.
14 октября пресс-служба израильской армии ЦАХАЛ сообщила, что ей известно о более 120 удерживаемых мирных жителей. В тот же день представители боевого крыла ХАМАС заявили, что от ударов Израиля за сутки погибли девять заложников — пятеро израильтян и четверо иностранцев.
ХАМАС отказалось вести переговоры о судьбе заложников до конца войны. Сперва группировка обещала убивать заложников, если Израиль не будет предупреждать об авиаударах, но позже заявила, что отказалась от этой идеи.
Израильские власти сказали, что намерены уничтожить ХАМАС, даже если это создаст риски для заложников. «Мы хотим увидеть всех наших мальчиков, девочек, бабушек, всех, кто был похищен, мы хотим видеть их дома, но сейчас мы сосредоточены на нашей национальной стратегии — уничтожении террористического потенциала ХАМАС», — пояснил посол страны в ООН Гилад Эрдан.