В Великобритании задействовали собак для поиска клопов в отелях и домах

«Они не ходят к своим друзьям и не хотят, чтобы друзья приходили к ним. Люди лишаются сна, потому что спят при включенном свете. Это может иметь долговременный эффект: люди чувствуют, как по их коже ползают насекомые, еще долго после того, как они исчезли», — добавил он.