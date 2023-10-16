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В Великобритании задействовали собак для поиска клопов в отелях и домах

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:07

В Великобритании специально обученных собак привлекли к поиску клопов в отелях и домах из‑за нашествия насекомых. Об этом сообщает The Guardian.

Гендиректор K9 Detection Services Гэри Джейкман, владеющий двумя обученными спаниелями, рассказал, что число вызовов увеличилось на 25%. Клопы редко отходят от места своего питания более чем на метр, поэтому чаще всего их можно обнаружить у изголовья кровати.

Однако в некоторых случаях на поиск насекомых можно потратить несколько часов. По словам Джейкмана, обученные собаки могут найти их в течение считаных минут.

Обучение собак поиску клопов занимает от года до 18 месяцев. Этот процесс напоминает подход, используемый при обучении животных запаху наркотиков, взрывчатых веществ и тайников с деньгами. В случае с клопами собаки обнаруживают феромон, который выделяют насекомые, помогающий им объединяться в группы.

«В очень высоких концентрациях вы можете почувствовать его запах сами. Они издают очень резкий, узнаваемый запах», — подчеркнул доктор Ричард Нейлор, директор организации Bed Bug Foundation.

Наиболее распространенным признаком присутствия клопов является появление мест укуса, которые у людей, реагирующих на них, могут опухать и чесаться. Другими признаками заражения являются пятна клопиных экскрементов или кровь на простынях.

Несмотря на физическую безвредность клопов (помимо укусов), последствия для психологического здоровья могут быть катастрофическими. По словам Нейлора, люди, в чьих домах живут клопы, ошибочно ассоциируют их с плохими условиями жизни.

«Они не ходят к своим друзьям и не хотят, чтобы друзья приходили к ним. Люди лишаются сна, потому что спят при включенном свете. Это может иметь долговременный эффект: люди чувствуют, как по их коже ползают насекомые, еще долго после того, как они исчезли», — добавил он.

В начале октября сообщалось о нашествии клопов в Лондоне. По данным службы дезинфекции, насекомые часто появляются в транспорте или больницах. Тем временем во Франции были закрыты пять школ из‑за нашествия насекомых.

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