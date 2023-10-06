Во Франции из‑за клопов закрыли 5 школ. В них учились 1500 детей

Во Франции 5 школ закрыли из‑за нашествия клопов. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на Министерство образования.
В школах в Марселе, Ле-Понте, Луане, Сен-Дье-де-Воже и Вильфранш-сюр-Соне учатся 1500 детей. Образовательное учреждение в последнем городе открыло свои двери вновь 5 октября.
В министерстве подчеркивают, что также был зарегистрирован ряд случаев, «связанных с клопами, которые не привели к полному закрытию здания». Например, так произошло в парижском Лицее имени Элизы Лемонье: часть территории ограничили для посещения.
Ранее также сообщалось о нашествии клопов в Лондоне. По данным службы дезинфекции, насекомые часто появляются в транспорте или больницах.