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Во Франции из‑за клопов закрыли 5 школ. В них учились 1500 детей

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:28

Во Франции 5 школ закрыли из‑за нашествия клопов. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на Министерство образования.

В школах в Марселе, Ле-Понте, Луане, Сен-Дье-де-Воже и Вильфранш-сюр-Соне учатся 1500 детей. Образовательное учреждение в последнем городе открыло свои двери вновь 5 октября.

В министерстве подчеркивают, что также был зарегистрирован ряд случаев, «связанных с клопами, которые не привели к полному закрытию здания». Например, так произошло в парижском Лицее имени Элизы Лемонье: часть территории ограничили для посещения.

Постельные клопы атаковали Париж в разгар Недели моды. Тогда министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал граждан не паниковать, отметив, что для борьбы с клопами привлечено около 500 специализированных организаций.

Ранее также сообщалось о нашествии клопов в Лондоне. По данным службы дезинфекции, насекомые часто появляются в транспорте или больницах.

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