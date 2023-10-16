Фильм-концерт Тейлор Свифт стартовал в прокате не хуже «Джокера»

Фильм «The Eras Tour» с записанным концертом Тейлор Свифт собрал в мировом прокате 126–130 млн долларов, передает Deadline. Оценки киносети AMC, которая крутит фильм, и ее конкурентов могут разниться, но они примерно в одном и том же диапазоне.
В США сборы картины оцениваются в диапазоне от 95 до 97 млн долларов. Это один из лучших показателей за октябрь: в 2019 году «Джокер» с Хоакином Фениксом заработал 96,2 млн на дебюте в американских кинотеатрах, став рекордсменом.
Фильм-концерт «The Eras Tour», документирующий одноименный тур Тейлор Свифт, вышел 13 октября. Беспрецедентное решение певицы организовать показ без посредников вызвало недовольство голливудских студий.
Команда Свифт посчитала, что ей не нужны услуги дистрибьюторов, и обратилась напрямую к кинотеатрам. Бейонсе, которая готовит свой фильм-концерт, пошла по тому же пути. Другим лентам в прокате пришлось даже подвинуть свои релизы, чтобы не пересечься со Свифт.