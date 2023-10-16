Фильм-концерт Тейлор Свифт стартовал в прокате не хуже «Джокера»

Команда Свифт посчитала, что ей не нужны услуги дистрибьюторов, и обратилась напрямую к кинотеатрам. Бейонсе, которая готовит свой фильм-концерт, пошла по тому же пути. Другим лентам в прокате пришлось даже подвинуть свои релизы, чтобы не пересечься со Свифт.