Голливудские студии недовольны, что прокат фильма-концерта Тейлор Свифт организовали без их участия

Руководители студий недовольны действиями Свифт и AMC, последняя, по их мнению, вступила на их территорию. «Все, что я знаю, это то, что она [Свифт] получила много бесплатных советов», — заявил один из руководителей студии. В 2021 году певица уже сотрудничала с ними по поводу кинотеатрального показа своей короткометражки к треку «All Too Well». Собеседник издания считает, что она никогда по-настоящему не была заинтересована в поиске студии для распространения фильма-концерта.