Голливудские студии недовольны, что прокат фильма-концерта Тейлор Свифт организовали без их участия

13 октября в мировой прокат выходит фильм-концерт «The Eras Tour», документирующий одноименный тур Тейлор Свифт. Издание Variety рассказало, как решение певицы организовать показ без посредников вызвало недовольство голливудских студий и заставило подвинуть релизы других картин.
Летом команда Свифт приступила к поискам студии, которая должна была заняться распространением «The Eras Tour», но вскоре прекратила. Создатели фильма решили обойтись без посредников и заключили дистрибьюторское соглашение с сетями кинотеатров AMC и Cinemark. Лента выйдет на экраны 8500 кинотеатров в 100 странах.
Руководители студий недовольны действиями Свифт и AMC, последняя, по их мнению, вступила на их территорию. «Все, что я знаю, это то, что она [Свифт] получила много бесплатных советов», — заявил один из руководителей студии. В 2021 году певица уже сотрудничала с ними по поводу кинотеатрального показа своей короткометражки к треку «All Too Well». Собеседник издания считает, что она никогда по-настоящему не была заинтересована в поиске студии для распространения фильма-концерта.
Источник, близкий к переговорам, считает, что у студий не было возможности заключить соглашение с артисткой, поэтому другого собеседника издания он обвинил в притворстве. «У каждого была возможность сделать ставку, но в конечном итоге Тейлор решила сделать ставку на себя», — считает он.
Отказ от посредников может оказаться выгодным для музыканта, пишет Variety. Команда Свифт получит примерно 57% от продаж билетов, оставшиеся доходы останутся у кинотеатров, а AMC возьмет небольшую комиссию за распространение (намного меньшую, чем взимали бы студии). Трехчасовое шоу «The Eras Tour» уже заработало 100 млн долларов за счет предпродаж, из них 60 млн получат создатели. И эта сумма может вырасти уже в первый уик-энд.
Обход студий также позволил Свифт не подбирать удобное место в календаре релизов, чем обычно и занимаются дистрибьюторы. Вместо этого певица устанавливает график премьеры не только для своего фильма, но и для других: «Изгоняющий дьявола: Верующий», «Дурные деньги», «Обыкновенные ангелы» и ромком Мег Райан «Что будет дальше» перенесли свои дебюты, чтобы избежать «The Eras Tour». После показа в кинотеатрах Свифт может самостоятельно заключить сделку с Apple, чтобы «The Eras Tour» появился в iTunes.
Эксперты говорят, что в общем счете фильм заработает от 200 до 250 млн долларов. Релиз «The Eras Tour» выгоден и для кинотеатров: фильм закроет собой дыру в графике, которая образовалась после переноса сиквела «Дюны» с ноября на март 2024 года. Variety пророчит, фильм-концерт войдет в десятку самых прибыльных в этом году и, если прогнозы сбудутся, обгонит новых «Миссия невыполнима» и «Индиану Джонса».
Беспрецедентное решение Свифт послужило примером и для других музыкальных звезд. Бейонсе уже объявила, что фильм-концерт ее мирового турне «Ренессанс» выйдет в кинотеатрах в декабре. Она пошла по тому же пути: в обход посредников и напрямую с кинотеатрами. Однако инсайдеры отмечают, что немногие артисты обладают такой же силой, задающей дух времени.