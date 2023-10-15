Спустя три месяца после разрушения Каховской ГЭС на дне бывшего Каховского водохранилища начал расти лес. Об этом в колонке для «УП. Жизнь» рассказал специалист Украинской природоохранной группы Алексей Василюк.
По его словам, дно бывшего водохранилища активно зарастает растительностью. Большинство из этих растений — молодые тополя и ивы. Василюк отмечает, что именно эти виды деревьев веками росли вдоль Днепра и приспособлены к жизни в местных условиях.
Специалист пояснил, что в начале июня, когда ГЭС была разрушена, ивы и тополя массово рассевали свои семена. Попав на поверхность теряющего воду водохранилища они равномерно распределились по увлажненной почве. В некоторых местах молодым деревьям было достаточно трех месяцев, чтобы достичь высоты человеческого роста.
«Понятно, что дно бывшего водохранилища больше не угрожает стать пустыней, как об этом ошибочно говорили чиновники Минсреды, а невероятно быстрыми темпами превращается в огромный молодой лес. Площадь территории, которая сейчас зарастает лесом, фактически равна всей площади лесов Херсонской и Запорожской областей», — говорит Василюк.
Он с сожалением отмечает, что пока украинское правительство придерживается плана восстановить Каховскую ГЭС. Через несколько лет, когда это станет возможным, на дне бывшего водохранилища уже будет лес из миллиарда деревьев. Его затопление может стать величайшим в истории независимой Украины одномоментным уничтожением лесов, говорит специалист.
Плотина Каховской ГЭС была разрушена ранним утром 6 июня. Украинские военные обвинили в подрыве сооружения российские силы. В Кремле назвали разрушение гидроэлектростанции «преднамеренной диверсией украинской стороны», одна из целей которой — лишение Крыма воды.
Из‑за разрушения плотины затопило 14 населенных пунктов с населением 16 тыс. человек на левом берегу Днепра и 14 населенных пунктов с населением 22 тыс. человек на правом — контролируемом Россией. Погибли не менее 52 человек.