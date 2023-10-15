Он с сожалением отмечает, что пока украинское правительство придерживается плана восстановить Каховскую ГЭС. Через несколько лет, когда это станет возможным, на дне бывшего водохранилища уже будет лес из миллиарда деревьев. Его затопление может стать величайшим в истории независимой Украины одномоментным уничтожением лесов, говорит специалист.