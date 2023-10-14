Netflix разрабатывает сериал о Джоне Кеннеди. За сценарий отвечает Эрик Рот

Netflix запустил в разработку мини-сериал, основанный на жизни президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает Variety.
В основу проекта ляжет книга Фредрика Логевалла «Джон Кеннеди: Достижение совершеннолетия в американском веке, 1917-1956». Она была опубликована в 2020 году, став первой частью запланированной двухтомной биографии экс-президента США.
В первой книге рассматривается жизнь Кеннеди с момента его рождения и до пребывания на посту младшего сенатора США от штата Массачусетс. В качестве сценариста выступает Эрик Рот («Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Убийцы цветочной луны»). Поиски шоураннера еще ведутся.
Источники Variety заявляют, что Netflix рассматривает сериал как нечто вроде американской версии «Короны» — весьма успешного шоу стриминга о королеве Елизавете II и британской королевской семье.
В мае этого года стало известно, что Дэвид Мэмет (лауреат Пулитцеровской премии за пьесу «Гленгарри Глен Росс») снимет ленту об убийстве Джона Кеннеди с точки зрения мафии Сэма Джанканы. Тот помог Кеннеди занять пост президента, а затем заказал его убийство за попытку Кеннеди подорвать мафию. В проекте снимутся Аль Пачино, Вигго Мортенсен, Джон Траволта, Шайя ЛаБаф, Ребекка Пиджон и Кортни Лав.