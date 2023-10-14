Netflix разрабатывает сериал о Джоне Кеннеди. За сценарий отвечает Эрик Рот

В мае этого года стало известно, что Дэвид Мэмет (лауреат Пулитцеровской премии за пьесу «Гленгарри Глен Росс») снимет ленту об убийстве Джона Кеннеди с точки зрения мафии Сэма Джанканы. Тот помог Кеннеди занять пост президента, а затем заказал его убийство за попытку Кеннеди подорвать мафию. В проекте снимутся Аль Пачино, Вигго Мортенсен, Джон Траволта, Шайя ЛаБаф, Ребекка Пиджон и Кортни Лав.